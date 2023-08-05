«الرقابة المالية» تعدل نظام صندوق تأمين ضباط مصلحة الأحوال المدنية (مستند)

عدّلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط مصلحة الأحوال المدنية، بقرارها رقم 1754 لسنة 2023. وجاء القرار بتعديل البندين أ، ج من المادة الخامسة بالباب الثاني، فضلًا على البندين 1/أ، ب/2 من المادة الثامنة من الباب الثالث.

وعدَّل القرار شروط الاشتراكات والعضوية بالصندوق، والمزايا التأمينية.

كما حدَّد القرار الاشتراكات الشهرية للصندوق، خصمًا من رواتبهم، وتتزايد مع رتبة الضابط باطراد.

وبيّن القرار المزايا التأمينية المصروفة للمشترك عند بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

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