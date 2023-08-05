«الرقابة المالية» تعدل نظام صندوق تأمين العاملين بالمجلس الأعلى للجامعات (مستند)

عدلت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بأمانة المجلس الأعلى لجامعات، بقرارها رقم 1779 لسنة 2023.

وجاء بالقرار أن تُعدل المادة الرابعة، ببندها 4/د من الباب الثاني، والبندين 1/أ، و2/ب من المادة الثامنة بالباب الثالث.

وعدل القرار شروط الاشتراكات والعضوية والمزايا التأمينية، حيث يحدد السن الأقصى للانضمام 23 سنة، بينما يجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا السن بشرط سداد رسوم عضوية، بزيادة مضطردة حسب السن.

وبيّن القرار المزايا التأمينية المصروفة للمشترك عند بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم. وللاطلاع على نص القرار من هنا: