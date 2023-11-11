«الرقابة المالية» تعدل نظام صندوق تأمين العاملين بمصلحة الأحوال المدنية (تفاصيل)

عدلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين بمصلحة الأحوال المدنية، بقرارها 2770 لسنة 2023.

وجاء التعديل شاملًا فروع البيانات العامة وشروط العضوية والاشتراكات والمزايا.

وشمل التعديل نصوص مواد 3/و من الباب الأول و4/د و5/ب من الباب الثاني والمادة 8 من الباب الثالث.

ويذكر أن شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ والودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة والسندات الحكومية، أبرز استثمارات الصناديق الخاصة.

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