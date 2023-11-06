«الرقابة المالية» تعدل نظام صندوق تأمين الشركة الشرقية للدخان (تفاصيل)

اعتمدت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الشرقية “إيسترن كومباني” للدخان والسجائر، بقرارها 2669، لسنة 2023.

وجاء القرار باستبدال نصوص المادة 4/5 من البند (أولًا) والبند (رابعًا) من الباب الثاني، والبندين أ وب/أ من المادة 7.

وشملت التعديلات فروع الاشتراكات وقواعد تحصيلها وشروط العضوية، وحالات صرف الميزة التنافسية والمزايا التأمينية، كالمستحقات حال بلوغ العضو سن التقاعد والوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم.

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