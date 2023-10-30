«الرقابة المالية» تعدل نظام صندوق تأمين العاملين بجامعة القاهرة (تفاصيل)

اعتمدت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة، بقرارها رقم 2633، لسنة 2023.

وجاء التعديل باستبدال نصوص المادة 3/و، من الباب الأول، والمادتين 3/و/1 من الباب الأول، والمادة 4/3 من الباب الثاني، والبنود (أولًا، وثانيًا، خامسًا، سادسًا/أ) من المادة 8 بالباب الثالث.

وأتت التعديلات خاصة بفروع “بيانات عامة”، وأجر الاشتراك، وأجر الاشتراك الذي تحصل على أساسه الاشتراكات، وشروط العضوية، والمزايا.

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