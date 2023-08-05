«الرقابة المالية» تعدل نظام صندوق الوفاء لضباط مديرية أمن القاهرة (مستند)

عدّلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق الوفاء لضباط شرطة مديرية أمن القاهرة، بقرارها رقم 1757 لسنة 2023.

جاء القرار بتعديل البندين 2، و7 من المادة الخامسة بالباب الثاني، فضلًا عن البندين (أولًا وثانيًا) من المادة التاسعة من الباب الثالث.

وعدَّل القرار شروط الاشتراكات والعضوية بالصندوق، والمزايا التأمينية.

كما حدَّد القرار الاشتراكات الشهرية للصندوق، خصمًا من رواتبهم، وتتزايد مع رتبة الضابط باطراد.

وبيّن القرار المزايا التأمينية المصروفة للمشترك عند بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

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