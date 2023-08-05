«الرقابة المالية» تعدل نظام صندوق الانتماء لضباط إدارة تدريب قوات الأمن (مستند)

عدلت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق الانتماء لضباط الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، بقرارها رقم 1752 لسنة 2023.

وجاء القرار بتعديل البنود 1، 2، 3 من المادة الرابعة بالباب الثاني، فضلًا على البندين 1، 2 من المادة الثامنة من الباب الثالث.

وعدل القرار شروط الاشتراكات والعضوية بالصندوق، والمزايا التأمينية.

كما حدد القرار الاشتراكات الشهرية للصندوق، خصمًا من مرتباتهم، وتتزايد مع رتبة الضابط باضطراد.

وبيّن القرار المزايا التأمينية المصروفة للمشترك عند بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

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