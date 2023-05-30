الرقابة المالية تعدل نظام صندوق ادخار العاملين بالمؤسسة العربية المصرفية «ABC»

عدّلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق ادخار العاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر، بقرارها رقم 1299 لسنة 2023.

وبالحديث عن التعديلات، استبدلت الهيئة بنص الباب الثالث مجموعة من الفقرات تحت مسمى (المزايا).

وأشار التعديل إلى استحقاق العضو أو المستفيدين منه صرف مستحقاته الادخارية بالكامل عند انتهاء الخدمة بالبنك ببلوغ سن التقاعد القانونية، أو انتهاء الخدمة بالبنك بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي لمستديم المهني للخدمة، أو انتهاء الخدمة بالبنك بسبب الاستقالة أو الفصل التأديبي أو لأي سبب من الأسباب، أو الحكم على العضو لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تقديم العضو طلب إلى إدارة الصندوق لإنهاء عضويته وصرف مستحقاته الادخارية، قبل تاريخ إنهاء العضوية بشهر على الأقل مع إيقاف خصم الاشتراك الشهري (عامل وصاحب عمل) من الشهر التالي لانتهاء عضويته.

وبيّن القرار أن المقصود بمستحقات العضو الادخارية؛ رصيد العضو الافتتاحي مضافًا إليه الاشتراكات المسددة من العضو مضافًا إليها صافي عائد الاستثمار المستحق على الرصيد، ويراعى عند انضمام عضو جديد للصندوق أن يؤخذ في الاعتبار تاريخ انضمامه للصندوق عند احتساب صافي قيمة عائد الاستثمار.

يذكر أن صناديق التأمين الخاصة عبارة عن أنظمة تأمينية، تُسجّل بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، وتُكوّن لأغراض منح امتيازات لمجموعة من العاملين بالجهة التابعة لها، في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو منح اجتماعية أو رعاية صحية.

والمؤسسة المصرفية العربية، مصرف عربي مقره البحرين، أسس المصرف في السابع عشر من يناير 1980 من طرف حكومات البحرين وأبو ظبي وليبيا، برأس مال بلغ مليار دولار، ويملك المصرف فروعًا في 9 بلدان عربية، هي البحرين، الإمارات، العراق، لبنان، الأردن، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، وله حضور في سنغافورة، أوروبا، والقارة الأمريكية، يبلغ رأس ماله حاليًا 1.7 مليار دولار.