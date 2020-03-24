الرقابة المالية تعدل مواعيد عمل شركات التأمين تزامنًا مع قرار حظر التحرك

تم تعديل ساعات العمل بالهيئة لتصبح من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل العمل بقطاع التأمين، ليصبح من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد ، وما استجد من صدور قرار رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة اسبوعين.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان صحفي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إنه تم تعديل ساعات العمل بهيئة الرقابة المالية، لتصبح من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

كما قررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول، وذلك خلال فترة حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا كما يلي، لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول.

يُذكر أن البورصة المصرية قررت في بيان صحفي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل)، ستكون من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

كما قررت أن تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً، وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

يُذكر أن تقرر اليوم حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا على أن يبدأ العمل بتلك القوانين من الغد.