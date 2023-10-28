الرقابة المالية تعدل لائحة صندوق تأمين العاملين بمجموعة القاهرة للدواجن (تفاصيل)

اعتمدت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة شركات القاهرة للدواجن، بقرارها رقم 2611، لسنة 2023.

وجاء التعديل باستبدال نصوص المادتين 4/د و5/أ/1، وصدر البند أ من المادة 5 بالباب الثاني، والمادة 8/أ من الباب الثالث.

وجاءت التعديلات خاصة بشروط العضوية والاشتراكات والمزايا، وحالات صرفها عند سن التقاعد القانونية وعند الوفاة والعجز الكلي المستديم، مع إلغاء البند ج من المادة 5 بالباب الثاني.

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