الرقابة المالية تعدل لائحة صندوق تأمين العاملين بمجموعة القاهرة للدواجن (تفاصيل)

بقرارها رقم 2611، لسنة 2023

الرقابة المالية تعدل لائحة صندوق تأمين العاملين بمجموعة القاهرة للدواجن (تفاصيل)
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

4:29 م, السبت, 28 أكتوبر 23

اعتمدت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة شركات القاهرة للدواجن، بقرارها رقم 2611، لسنة 2023.

وجاء التعديل باستبدال نصوص المادتين 4/د و5/أ/1، وصدر البند أ من المادة 5 بالباب الثاني، والمادة 8/أ من الباب الثالث.

وجاءت التعديلات خاصة بشروط العضوية والاشتراكات والمزايا، وحالات صرفها عند سن التقاعد القانونية وعند الوفاة والعجز الكلي المستديم، مع إلغاء البند ج من المادة 5 بالباب الثاني.

ولمزيد من التفاصيل الاطلاع الملف التالي:

إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

4:29 م, السبت, 28 أكتوبر 23