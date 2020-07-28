«الرقابة المالية» تعتمد 3 منتجات جديدة للمصرية تكافل

حصلت شركة «المصرية للتأمين التكافلى» – ممتلكات- على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية على ثلاث وثائق وهى المسئولية المدنية العامة للسيارات وتأمين مسئوليـة وكـلاء الشحـن والهلاك الكلى (بضائع).

وكشف أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة، أن وثيقــة تأميــن المسئوليـة المدنية العامـة للسيارات تتعهد بموجبها الشركة بسداد المبالغ التى يصبح المشترك مسئولاً عنها قانونا قبل الغير فى حالة وقوع حادث نتيجة خطأ أو إهمال غير متعمد من جانب المشترك أو تابعيه، أثناء وبسبب مزاولته لنشاطه والخاص باستخدام السيارات التابعة للمشترك خلال مدة التأمين المحددة فى جدول الوثيقة وذلك طبقا لأحكام القانون المدنى المصرى.

وأضاف أن الوثيقة تغطى وفاة أو إصابة جسمانيـة للغيـر أو خسارة أو تلف مادى لممتلكات الغير أو أى مصروفات قانونية مستحقة على المشترك من المدعى والتى توافق عليها الشركــة طبقـا للشروط والاشتراطات والاستثنـاءات والأحــكام والتعاريف الواردة فى هذه الوثيقة أو الملحقة بها.

وأوضح أن وثيقـة تأمين مسئوليـة وكـلاء الشحـن تشمل عدة تغطيات منها تأمين المعدات (حالة وقوع خسارة) وتأمين مسئولية الطرف الثالث وتأمين المسئولية على الشحنة وتأمين المسئولية المهنية ، والتأمين المتعلق بالمسئوليات تجاه السلطات وتأمين التكاليف والمصروفات.

وأشار إلى أن وثيقة الهلاك الكلى (بضائع) تغطى الهلاك الكلى فقط للأشياء المؤمن عليها الناتج عن هلاك الوحدة الناقلة بسبب غرق- انفجار- حريق، فيما تستثنى الوثيقة الخسارة الكلية التقديرية للأشياء المؤمن عليها، والخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناجمة عن استعمال أى من أسلحة الحرب يتم التفاعل فيه عن طريق الانشطار أو الاندماج الذرى أو النووى أو أى تفاعل مماثل أو باستخدام قوى أو مواد ذات نشاط إشعاعى. وسجلت أقساط الشركة المباشرة 953 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى (2020/2019) وفقًا للمؤشرات المالية الأولية للمركز المالى فى 30 يونيو 2020 مقابل 808 ملايين بنهاية العام المالى (2019/2018) بمعدل نمو %18