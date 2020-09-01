«الرقابة المالية» تعتمد وثيقة تأمين النقل البرى لـ«المصرية تكافل»

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة تأمين النقل الداخلى (البرى) لصالح شركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات- تمهيدا للعمل بها لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كشف مصطفى الفيشاوى، رئيس قطاع الشئون الفنية بالمصرية للتأمين التكافلى –ممتلكات- أنه بموجب هذه الوثيقة تضمن الشركة تأمين مخاطر الفقد والتلف الكلى والجزئى للرسالة المؤمن عليها الناتج عن حريق أو سرقة أو وقوع حادث انقلاب أو تصادم للوحدة الناقلة أياً كانت أسباب وقوعها وأياً كان المتسبب فيها.

وقال الفيشاوى أنه من المتفق عليه صراحة أنه لا يجوز للمؤمن له ترك الأشياء المؤمن عليها أو التخلى عن ملكيته لها للشركة باعتبارها تالفة تلفاً كلياً إلا إذا زادت نسبة التلف عن %75 من قيمتها قبل وقوع الحادث، كما أن التأمين بموجب هذه الوثيقة لا يضمن الفقد أو التلف الناتج بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب العيب الذاتى للأشياء المؤمن عليها والأضرار والمصروفات الناتجة عن التأخير، وشحن الرسالة المؤمن عليها مع مواد قابلة للاشتعال أو الالتهاب أو الانفجار، أو الاستيلاء أو الاغتصاب أو المصادرة أو الحجز أو الإيقاف بواسطة أى سلطة عامة وما ينشأ عنها، وكذلك ما يترتب على الأعمال العدائية أو الحرب الأهلية أو الثورات أو التمرد أو العصيان أو الاضطرابات الداخلية.

ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 230 مليون جنيه، فيما يضم هيكل المساهمين الحالى كلا من بنك فيصل الإسلامى بحصة %32.75، والمصرف العربى الدولى %9.5، ومجموعة الخليج للتأمين %8.75، فضلا عن بنك مصر إيران للتنمية %8.25 وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة %8.25، وشركة كامكو %8.25، وبنك البركة- مصر بحصة %8.25، وأيضا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر %8 وأخيرا شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين %8