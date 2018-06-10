الرقابة المالية تعتمد وثيقة المحاصيل الزراعية لصالح مصر تكافل

الشاذلى جمعة:اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة التأمين على المحاصيل الزراعية لصالح شركة "مصر للتأمين التكافلى" .وقال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة إن الوثيقة الجديدة تغطى التأمين على المحاصيل الزراعية ضد المخاطر الطبيعية مثل السيول، وكذلك الأوبئة التى قد تصيب الم

الشاذلى جمعة:

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة التأمين على المحاصيل الزراعية لصالح شركة “مصر للتأمين التكافلى” .

وقال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة إن الوثيقة الجديدة تغطى التأمين على المحاصيل الزراعية ضد المخاطر الطبيعية مثل السيول، وكذلك الأوبئة التى قد تصيب المحاصيل وتؤدى إلى تلف المحاصيل.

وأشار مرسى إلى أن شركته تقوم بإجراء مفاوضات مع شركة “ميونخ رى” الألمانية لإعادة التأمين لتوفير الإعادة لتلك الوثيقة ليتم البدء فى تسويقها خلال العام المالى المقبل 2018/2019 ومشيرا إلى أن التأمين الزراعى شهد نجاحا كبيرا فى بعض الدول مثل الهند والسودان والولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف عن مفاوضات شركته مع أحد البنوك لتسويق تلك الوثيقة من خلاله والتى يحتاج لها شريحة كبيرة من العملاء من الشركات التى تعمل فى النشاط الزراعى بجانب صغار المزارعين وكذلك الأراضى الزراعية المملوكة لوزارة الزراعة والأجهزة التابعة لها.

ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين التكافلي نحو 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر نحو 120 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع نحو 60 مليون جنيه ويضم هيكل المساهمين في الشركة كلا من شركة “مصر القابضة للتأمين” بنسبة 40% و شركة “مصر لتأمينات الحياة” بنسبة 20% و شركة “مصر لإدارة الأصول العقارية” بنسبة 20% و الشركة القابضة للأدوية بنسبة 10% و صندوق مصر للاستثمار والتمويل – تديره شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية – بنسبة 10% وهى متخصصة فى نشاط الممتلكات والمسئوليات.