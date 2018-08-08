«الرقابة المالية» تعتمد وثيقة الرؤساء والمديرين لـ«طوكيومارين جنرال»

مروة عبد النبى:اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة تأمين أخطار الرؤساء والمديرين بالشركات لشركة طوكيو مارين جنرال تكافل قبل أيام، والتى تستهدف تحصين المؤسسات من القرارات الخاطئة التى يمكن أن يتخذها أعضاء مجالس الإدارات.وقال وليد فارس، رئيس قطاع تأمينات الممتلكات - عدا السيارات- بشركة طوكي

مروة عبد النبى:

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة تأمين أخطار الرؤساء والمديرين بالشركات لشركة طوكيو مارين جنرال تكافل قبل أيام، والتى تستهدف تحصين المؤسسات من القرارات الخاطئة التى يمكن أن يتخذها أعضاء مجالس الإدارات.

وقال وليد فارس، رئيس قطاع تأمينات الممتلكات – عدا السيارات- بشركة طوكيو مارين جنرال تكافل، إن وثيقة تأمين المديرين تستهدف الكوادر التى لها سلطة اتخاذ القرار داخل مختلف المؤسسات الاقتصادية، مثل أعضاء مجالس الإدارات بالشركات، خاصة المتعاملة فى مجال الأوراق المالية، لحماية ودعم الاقتصاد من القرارات غير السليمة التى تضر بالدولة والمستثمرين.

وأكد أن هذه الوثيقة والمعروفة بـ«director and officer» «D&O» تغطى أهم 5 مخاطر يمكن أن يقع فيهم المدير المسئول فى أى شركة وهى سوء الأداء المالى الذى يمكن أن يؤدى إلى الإفلاس والخطأ فى التقارير المالية، وإفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح، ونزاعات العقود المتعلقة بسوء الأداء المالى نتيجة معلومات خاطئة، وفترة الاكتشاف، والتى ترصد سلبيات قرار تم اتخاذه مسبقا وألقى بظلاله بالسلب على نتائج الأعمال.

وأضاف أن شركته من أوائل شركات التأمين متعددة الجنسيات فى مصر التى اعتمدت هذه الوثيقة وأبرمت اتفاقات إعادة تأمين قوية مع معيدى تأمين متخصصين بالخارج لما لهم من خبرات متميزة فى إصدارها وتسعيرها.

ولفت إلى أن الوثيقة منوطة بتغطية أخطار تكاليف التحقيق القانونى مع المدير المخطئ، وتكاليف مواجهة الشركة للأزمة حال هبوط أسعار الأسهم ومحاولات تحسين سمعتها عقب حدوث هذه النوعية من المشكلات.

وأوضح أن المطالبات تأتى لهذه الوثيقة من 3 جهات هى المساهمون فى حالة الإخفاق فى الأداء المالى، والمستثمرون فى الشركة، وجهات الإفصاح فى حال اكتشاف عدم دقته من خلال إمداد العملاء ببيانات فنية خاطئة يمكن لها التلاعب فى سعر الأسهم لتكثيف عملية الشراء ببورصة الأوراق المالية فى وقت محدد.

وأوضح أن طريق تسعير هذه الوثيقة تحدد وفقا لعدة عوامل منها وضع الشركة المالى وطبيعة عملها وهل هى ملكية خاصة أم عامة، بالإضافة إلى ضرورة وجود السيرة الذاتية للمدراء بها، علاوة على الاطلاع على الهيكل التنظيمى للشركة والرقابة والجودة بها ومعدلات خسائرها لعدة سنوات متتالية، حتى يتسنى لشركة التأمين قبول إصدارها والوفاء بالتزاماتها حال تحقق الخطر وطلب التعويض.