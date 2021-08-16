الرقابة المالية تعتمد وثيقة إلغاء الفاعليات لـ «طوكيو مارين»

كشف وليد فارس، رئيس قطاع الاكتتاب بشركة طوكيو مارين جينرال تكافل مصر، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد وثيقة إلغاء الفاعليات والمؤتمرات والأحداث الرياضية الكبرى لشركته.

وقال فارس إن وثيقة إلغاء الأحداث أو الفاعليات توفر التغطية التأمينية ضد تعطيل أو إيقاف أو تأجيل أو نقل الفاعلية المغطاة لأسباب خارجة عن الإرادة.

وأضاف أن «طوكيو مارين» تقوم عند تحقق الخطر الناتج عن إلغاء الأحداث بالتعويض عن صافى الخسارة نتيجة إلغاء الحدث وفقا لمبالغ التأمين لكل بند بالوثيقة.

وأوضح أن وثيقة إلغاء الفاعليات توفر تغطية تكاليف تخفيف الخسارة، وذلك بشرط ألا تتجاوز تلك التكاليف والرسوم الإضافية صافى مبلغ الخسارة الذى تقرره الشركة.

وأكد رئيس قطاع الاكتتاب بـ«طوكيو مارين» جينرال تكافل أن هذه الوثيقة تم إعدادها بعناية لتغطية أى جهة تقوم بتنظيم احتفالات أو مؤتمرات أو معارض تجارية أو الأحداث الرياضية الكبرى والمعارض والمهرجانات.

وتابع فارس أن «طوكيو مارين» قامت بدارسة متأنية خلال الشهور الماضية فوجدت تحسنا فى الوضع الاقتصادى بشكل مستمر، خاصة تحسن الأوضاع بصورة جيدة فيما يتعلق بفيروس «كورونا» من حيث تراجع الإصابات ودخول البلاد لقاحات متنوعة وفعًالة مما شجعها على إدخال هذه الوثيقة للسوق على خلفية التوقعات بوجود العديد من الفاعليات المهمة خلال الفترة القادمة.

وحققت «طوكيو مارين» جينرال تكافل – مصر أقساطا تأمينية بنحو 220 مليون جنيه فى نهاية العام المالى الماضى، بزيادة قدرها %15 عن العام السابق، فيما سددت تعويضات بلغت حوالى 75.5 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، يمثل فرع التامين الطبى منها حصة كبيرة نسبيًا تخص تكاليف إصابات فيروس «كورونا».