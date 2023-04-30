الرقابة المالية تعتمد نظام صندوق التأمين الخاص للعاملين بـ«ضمان مخاطر الائتمان»

قررت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة “ضمان مخاطر الائتمان” التي حددت صرف المزايا التأمينية للأعضاء في حالة انتهاء الخدمة عند بلوغ سن الستين عامًا، وفي حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

وبيّن القرار الهيئة أن يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه، ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق، ابتداء من الأول من مايو 1999.

وحددت الهيئة أن يصرف الحد الأدنى للميزة التأمينية في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم قبل بلوغ سن الستين (80 شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة 3/و).

وأضاف القرار بندًا جديدًا (د) للمادة 4 من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات)، الذي يقضي بأن يكون الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 39 عامًا، مع جواز ضم أعضاء جدد تجاوزوا السن بعد دفع رسوم محددة عن كل فئة عمرية فوق سن الأربعين.

وكشف القرار أن عنوان الصندوق المختار ومقره الرئيس في F17، B266 بالكيلو 28 طريق الإسكندرية الصحراوي – الجيزة.

يذكر أن، شركة «ضمان مخاطر الائتمان» تركز بشكل أساسي على دعم أصحاب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الاستمرار والنمو بأعمالهم وتسهيل فرص حصولهم على التمويل المناسب، ويعد أحد الأهداف الرئيسة للشركة دراسة احتياجات أصحاب ورواد الأعمال وضمان توافر برامج تتناسب مع الاحتياجات من برامج التمويل اللازم من الشركاء من البنوك بأفضل الشروط وبأقل الإجراءات والمستندات، وبدون مصاريف إضافية، مع الاستفادة من كافة مبادرات الدولة والبنك المركزي المتاحة لهذا القطاع.