«الرقابة المالية» تعتمد قرار تصفية صندوق تأمين العاملين بشركة راكتا (تفاصيل)

اعتمدت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)، بقرارها رقم 3077 لسنة 2023.

جاء القرار بتصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)، ابتداء من الثاني عشر من نوفمبر 2023.

وقررت الهيئة تشكيل لجنة للتصفية برئاسة حسن محمد أحمد حسن، وعضوية محمد أحمد عبد العظيم عبادي وأحمد ممدوح عبد الفتاح عوض، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لإنهاء أعمال التصفية.

وحدّد القرار سنة للتصفية من تاريخ القرار، أو لحين الانتهاء منها، أيهما أقرب، وتلتزم اللجنة بتقديم تقرير عن نتائج أعمالها إلى الهيئة.

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