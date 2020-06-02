«الرقابة المالية» تعتمد زيادة رأسمال «الدلتا لتأمينات الحياة»

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال المدفوع لشركة «الدلتا لتأمينات الحياة» بقيمة 45 مليون جنيه، ليصل إلى 130 مليون جنيه مقابل 85 مليونًا قبل الزيادة.

37.7 مليون جنيه حصة المساهمين المجنبة من توزيعات الأرباح و7.3 مليون إحتياطي خاص بفروق العملة

ووفقًا لقرار الرقابة المالية رقم 451 لسنة 2020، بتوقيع المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة ـ حصلت «المال» على نسخة منه ـ تم تمويل الزيادة فى رأسمال الدلتا لتأمينات الحياة من حصة المساهمين المجنبة من توزيعات الأرباح بقيمة 37.7 مليون جنيه تقريبًا، إضافة إلى استدعاء كامل الاحتياطى الخاص بفروق العملات الأجنبية، البالغ قيمته 7.3 مليون جنيه.

ويتوزع رأسمال الدلتا لتأمينات الحياة على 32.5 مليون سهم، قيمة كل سهم 4 جنيهات، ويضم هيكل الملكية 11 مساهمًا، منهم 10 مساهمين أفراد جميعهم مصريون باستثناء إثنين بحرينيين الجنسية، إضافة إلى كيان اعتبارى ممثل فى شركة الدلتا للتأمين.

قائمة المساهمين في هيكل ملكية الدلتا لتأمينات الحياة

وتشمل قائمة المساهمين كلًا من «شركة الدلتا للتأمين» وتمتلك 32.46 مليون سهم، و«السيد السيد الجوهري» بحصة من الأسهم تبلغ 6500 سهمًا و»سهام حسن فهيم عبد الرحمن» وتمتلك 814 سهما، إضافة إلى «محمد ياسين ياسين الحمزاوي» بحصة من الأسهم تبلغ 1420 سهما ومثلها لشقيقه «محمود ياسين ياسين الحمزاوي»، ومثلها لشقيقه «أحمد ياسين ياسين الحمزاوي»، مقابل 713 سهمًا لشقيقتهم «هبة ياسين ياسين الحمزاوي» ومثلها للشقيقة الأخرى « هالة ياسين ياسين الحمزاوي، علاوة على 6500 سهم يملكها «المعتز عادل محمود محمد الألفي»، ومثلها لـ»نور الدين عبد الله نور الدين» بحيرينى الجنسية و6500 سهم لـ»سامى سلمان أحمد كيكسو» بحرينى الجنسية أيضا.