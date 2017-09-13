الرقابة المالية تعتمد تقرير القيمة العادلة لميراكو للتكييف

رجب عزالديناعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقرير القيمة العادلة لسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو، والمقدم من شركة أصول عربية للاستشارات المالية.وأضافت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "طالعت الإدارة المركزية للتمويل الدراسة المشار إليها وانتهى رأيها إلى

رجب عزالدين

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقرير القيمة العادلة لسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو، والمقدم من شركة أصول عربية للاستشارات المالية.

وأضافت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: “طالعت الإدارة المركزية للتمويل الدراسة المشار إليها وانتهى رأيها إلى الاعتداد بما ورد بها”،

وألزمت الهيئة شركة ميراكو بنشر تقييم دراسة القيمة العادلة على موقعها الالكترونى.

وكلفت ميراكو فى أغسطس الماضى شركة أصول عربية للاستشارات المالية، بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم بناء على طلب الهيئة على خلفية التطورات التي شهدها سعر السهم خلال الفترة من 2 مايو وحتى بداية أغسطس.

وتنص المادة 34 من قواعد على أن تطلب الهيئة من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة بدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، في حال وجود تغيير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو تغيير سعري بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة أو وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغيير.

ويبلغ رأسمال الشركة 75 مليون جنيه، موزعاً على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.