بورصة وشركات

الرقابة المالية تعتمد ترجمة جديدة لها بالإنجليزية

رجب عز الدين:   أعلنت الهيئة العامة الرقابة المالية، اليوم الأحد، عن تغيير اسمها باللغة الإنجليزية، بما يتلاءم مع الدور الرقابي الذي تقوم به، ويعكس بشكل أدق اسمها العربي.   وأضافت الهيئة - فى بيان - أن مجلس إدارتها استقر على أن يكون اسمها باللغة الإنجليزية Financial" "Regulatory Authority&
10:57 ص, الأحد, 5 نوفمبر 17 10:57 ص, الأحد, 5 نوفمبر 17

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رجب عز الدين:
 
أعلنت الهيئة العامة الرقابة المالية، اليوم الأحد، عن تغيير اسمها باللغة الإنجليزية، بما يتلاءم مع الدور الرقابي الذي تقوم به، ويعكس بشكل أدق اسمها العربي.
 
وأضافت الهيئة – فى بيان – أن مجلس إدارتها استقر على أن يكون اسمها باللغة الإنجليزية Financial” “Regulatory Authority    ويرمز لها اختصاراً (FRA) .
 
ويأتى هذا تعبيراً عن الدور المنوط بالهيئة، القيام به بما يضمن استقرارا وسلامة الأسواق وتنميتها وحماية المتعاملين فيها باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص فى الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية .
 
وتعكف إدارة الهيئة على التحول تدريجيا و تغيير الأوراق والمستندات التي تحمل الاسم الحالى للهيئة إلى مسماها الجديد فى أقرب فرصة، وكذلك تعديل موقعها الإلكتروني وآليات التواصل معها في ظل الاسم الجديد لها .
 
وحملت الهيئة ترجمة قديمة مختلفة بعض الشىء عن المقترحة ” Egyptian Financial Supervisory Authority”
 

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