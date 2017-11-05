رجب عز الدين:
أعلنت الهيئة العامة الرقابة المالية، اليوم الأحد، عن تغيير اسمها باللغة الإنجليزية، بما يتلاءم مع الدور الرقابي الذي تقوم به، ويعكس بشكل أدق اسمها العربي.
وأضافت الهيئة – فى بيان – أن مجلس إدارتها استقر على أن يكون اسمها باللغة الإنجليزية Financial” “Regulatory Authority ويرمز لها اختصاراً (FRA) .
ويأتى هذا تعبيراً عن الدور المنوط بالهيئة، القيام به بما يضمن استقرارا وسلامة الأسواق وتنميتها وحماية المتعاملين فيها باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص فى الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية .
وتعكف إدارة الهيئة على التحول تدريجيا و تغيير الأوراق والمستندات التي تحمل الاسم الحالى للهيئة إلى مسماها الجديد فى أقرب فرصة، وكذلك تعديل موقعها الإلكتروني وآليات التواصل معها في ظل الاسم الجديد لها .
وحملت الهيئة ترجمة قديمة مختلفة بعض الشىء عن المقترحة ” Egyptian Financial Supervisory Authority”
الرقابة المالية تعتمد ترجمة جديدة لها بالإنجليزية
رجب عز الدين: