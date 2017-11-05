الرقابة المالية تعتمد ترجمة جديدة لها بالإنجليزية

رجب عز الدين: أعلنت الهيئة العامة الرقابة المالية، اليوم الأحد، عن تغيير اسمها باللغة الإنجليزية، بما يتلاءم مع الدور الرقابي الذي تقوم به، ويعكس بشكل أدق اسمها العربي. وأضافت الهيئة - فى بيان - أن مجلس إدارتها استقر على أن يكون اسمها باللغة الإنجليزية Financial" "Regulatory Authority&

رجب عز الدين:



أعلنت الهيئة العامة الرقابة المالية، اليوم الأحد، عن تغيير اسمها باللغة الإنجليزية، بما يتلاءم مع الدور الرقابي الذي تقوم به، ويعكس بشكل أدق اسمها العربي.



وأضافت الهيئة – فى بيان – أن مجلس إدارتها استقر على أن يكون اسمها باللغة الإنجليزية Financial” “Regulatory Authority ويرمز لها اختصاراً (FRA) .



ويأتى هذا تعبيراً عن الدور المنوط بالهيئة، القيام به بما يضمن استقرارا وسلامة الأسواق وتنميتها وحماية المتعاملين فيها باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص فى الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية .



وتعكف إدارة الهيئة على التحول تدريجيا و تغيير الأوراق والمستندات التي تحمل الاسم الحالى للهيئة إلى مسماها الجديد فى أقرب فرصة، وكذلك تعديل موقعها الإلكتروني وآليات التواصل معها في ظل الاسم الجديد لها .



وحملت الهيئة ترجمة قديمة مختلفة بعض الشىء عن المقترحة ” Egyptian Financial Supervisory Authority”

