الرقابة المالية تعتمد أول وثيقة تأمين لأصحاب المشروعات متناهية الصغر

كتب-ماهرأبوالفضل:الوثيقة الجديدة لصالح "المهندس للتأمين" .. وتغطي الحوادث الشخصية شريف سامي: عدة شركات تقدمت بطلب لاعتماد وثائق مشابهةاعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية أول وثيقة من نوعها بالسوق لصالح شركة المهندس للتأمين لتغطية أصحاب المشروعات متناهية الصغر ضد الحوادث الشخصية.قال رضا فتحي ر

كتب-ماهرأبوالفضل:

الوثيقة الجديدة لصالح “المهندس للتأمين” .. وتغطي الحوادث الشخصية

شريف سامي: عدة شركات تقدمت بطلب لاعتماد وثائق مشابهة

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية أول وثيقة من نوعها بالسوق لصالح شركة المهندس للتأمين لتغطية أصحاب المشروعات متناهية الصغر ضد الحوادث الشخصية.

قال رضا فتحي رئيس مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب لـ”المهندس للتأمين”، إن الوثيقة الجديدة ستدعم شريحة أصحاب المشروعات متناهية الصغر، والتي تشكل رافدا رئيسيا في دعم الإقتصاد الكلي، عبر التعاقد مع الجمعيات أو البنوك المقرضة لتلك المشروعات.

وتابع أن الجهات المقرضة ستتولي تحصيل قسط الوثيقة من العميل لصالح شركة التأمين، لتتولي الأخيرة سداد التعويضات لتلك الجهات ، في حالة التعرض لحادث أدي الي الوفاة أو العجز الكلي ، والجزئي المستديمان ، بما يضمن تحصيل مديونيات العملاء لصالح البنوك أو الجمعيات.

وأضاف أن أى زيادة لقيمة التعويض عن ماهو مستحق لصالح الجهات المقرضة يتم دفعه لصالح الورثة فى حالة وفاة العميل، أو له فى حالة الإصابة بعجز كلى أو جزئى.

ولفت إلى أنه سيتم إصدار وثيقة الحوادث الشخصية إلكترونيا من خلال المنافذ التى سيتم التعاقد معها لترويج التغطية.

بدوره قال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى أن الهيئة تعمل على تشجيع انتشار منظومة التأمين على المشروعات متناهية الصغر، كاشفا فى تصريحات لـ”المال” عن تقدم أكتر من شركة بطلب اعتماد وثائق مشابهة.

وتابع:”نرغب فى الوصول بالتغطية التأمينية إلى شرائح المجتمع التى كانت بعيدة تماما عن التعامل مع

هذا النشاط “، مؤكدا السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع الجمعيات والبنوك المقرضة، فضلا عن مكاتب البريد.

وكان رئيس هيئة الرقابة المالية كشف مؤخرا عن نمو نشاط التمويل متناهى الصغر خلال الربع الأول من

العام الجارى بنحو 10.7 % إلى نحو 5 مليارات جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

من ناحية أخرى، قال رئيس “المهندس للتأمين “، إن شركته حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

على توزيع وترويج وثيقتى تأمين مساعدات السفر والتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن

حوادث مركبات النقل السريع إلكترونيا.

ولفت إلى أن سعى الشركة للحصول على موافقة الهيئة على منتجات جديدة أو ترويج القائم منها إلكترونيا يأتى فى إطار سياسة المهندس للتأمين التوسعية فى مجال الاكتتاب بمختلف أنواعه.

وأكد فتحى استهداف “المهندس للتأمين ” تحديث وتطوير منتجاتها بما يلبى احتياجات ورغبات عملائها، وبما يتمشى مع المستحدثات المحلية والعالمية.