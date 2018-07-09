الرقابة المالية تعتزم تعديل قواعد عمل شركات إدارة المحافظ

المال ـ خاص:تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد عمران، إجراء عملية مراجعة شاملة لكل القواعد المنظمة لعمل شركات تكوين وإدارة المحافظ العاملة بسوق الاوراق المالية.وقالت مصادر مقربة من الهيئة إن الأخيرة أوكلت إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال إعداد تصور كامل لتعديل القواعد المنظمة لتأسيس

المال ـ خاص:

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد عمران، إجراء عملية مراجعة شاملة لكل القواعد المنظمة لعمل شركات تكوين وإدارة المحافظ العاملة بسوق الاوراق المالية.

وقالت مصادر مقربة من الهيئة إن الأخيرة أوكلت إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال إعداد تصور كامل لتعديل القواعد المنظمة لتأسيس وعمل شركات إدارة المحافظ، فى محاولة من الهيئة لتشديد الرقابة على تلك النوعية من الشركات.

وأضافت أن هيئة الرقابة تسعى لتقنين عمل شركات إدارة المحافظ وتشديد قواعد منح الموافقات على تأسيسها نظراً لدورها المهم فى تداولات البورصة، وتحكمها فى مصير استثمارات بمليارات الجنيهات، كما أنها تنافس بقوة على إدارة محافظ هيئات حكومية وسيادية تستثمر فى البورصة.

وأوضحت أنه ستتم مراجعة المسئولين عن إدارة تلك الشركات حاليا والتأكد من كفاءاتهم العملية والفنية، فضلا عن تشديد معايير الخبرات الفنية والمالية للقائمين على إدارة شركات المحافظ.

ولفتت إلى أن الضوابط المقترحة ستتضمن فصل إدارة شركات المحافظ عن الكيانات القابضة التى تتبعها، لتعزيز ثقافة الحوكمة، وعدم اتخاذ قرارات متفق عليها مع الإدارة الفعلية للكيان القابض، بجانب وضع حدود للملاءة المالية لشركة الإدارة.

وأكدت المصادر أن اللجنة الاستشارية مستمرة فى إعداد تصورها لتطوير مجال عمل شركات إدارة المحافظ، ومن المتوقع الوصول لصيغة نهائية خلال الربع الثالث من العام الحالى، على أن ترسل لمجلس إدارة الرقابة المالية لدراستها، وإصدار القرار النهائى حول الطبيعة الجديدة لعمل شركات إدارة المحافظ.

وتتيح القواعد الحالية بالرقابة المالية لأى شركة أوراق مالية أو استثمار أو سمسرة إنشاء ذراع تابعة لإدارة المحافظ، تتولى جمع الأموال لاستثمارها سواء فى أدوات الدخل الثابت أو الأسهم المقيدة فى البورصة، وتوجد فى السوق حالياً نحو 80 شركة مقيدة فى سجلات الرقابة المالية.

وفى أبريل 2015، أصدرت الرقابة المالية آخر تعديل من جانب الهيئة على الأنشطة الرئيسية لعمل شركات إدارة المحافظ وعلى رأسها ضوابط قيد ونقل وغلق الفروع، مع تعريف مهام المقر الرئيسى، وفروع التسوق والترويج، شملت اشتراط خلو سجل الشركات من أى جزاءات أو تدابير إدارية لفتح فروع جديدة، بجانب توافر خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى مجال الأوراق المالية، لمديرى فروع التسويق والترويج، كما اشترطت أن يتوافر مدير تنفيذى متفرغ لا تقل خبرته عن خمس سنوات فى مجال إدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة محافظ صناديق الاستثمار.