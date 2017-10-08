الرقابة المالية تعترض على تخصيص مكآفات للعاملين براية القابضة

رجب عزالدينخاطبت هيئة الرقابة المالية، مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، لضرورة تصويب طريقة منح بعض العاملين مكآفات مالية كبيرة، بالمخالفة لقانون سوق رأس المال.وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن مجلس إدارة الشركة خصصت مبلغ 123.85 مليون جنيه، من موازنة الشركة م

رجب عزالدين

خاطبت هيئة الرقابة المالية، مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، لضرورة تصويب طريقة منح بعض العاملين مكآفات مالية كبيرة، بالمخالفة لقانون سوق رأس المال.

وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن مجلس إدارة الشركة خصصت مبلغ 123.85 مليون جنيه، من موازنة الشركة مكافأة لتسعة من العاملين بشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.

ويمثل هذا المبلغ 105% من صافى ربح الشركة، المحقق فى العام المالى المنتهى 31 ديسمبر 2016، ويمثل نسبة 14.4% من صافى حقوق الملكية الفكرية للشركة فى ذات الفترة، ونسبة 8.7% من صافى حقوق الملكية فى الفترة المالية المنتهية 30 يونيو 2017.

وأكدت الهيئة أن هذا التصرف يعد حدثا جوهريا كان يتعين الافصاح عنه مسبقاً، فضلاً عن إمكانية اعتباره إثابة لبعض العاملين خارج نظام الإثابة والتحفيز المعمول به بالشركة، ودون إتباع الإجراءات التى تضمن التنسيق مع الجهات المنظمة للسوق، وتمكين حملة الأسهم من مراقبته، فضلاً عما يمثله ذلك التصرف من مخالفات لقانون سوق رأس المال.

وقررت الهيئة مخاطبة مجلس الإدارة بضرورة تصويب الأوضاع، وفقًا للطرق المتبعة قانونا وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقررت الهيئة عدم ادرج بند المصادقة على عقود منح مكآفات للعاملين بالشركة والشركات التابعة بجدول أعمال الجميعة العامة المزمع عقدها فى 28 أكتوبر الجارى.