الرقابة المالية تطرح المسودة النهائية لقانون سوق المال الأسبوع الحالي‎

أحمد على - منى عبدالباري:قال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستطرح الأسبوع الحالي المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون سوق المال.واستعرض النشار خلال كلمته بمؤتمر "بورتوفوليو إيجيبت" الذي تنظمه جريدة المال اليوم الأحد، استراتيجيات الهيئة لزيادة حجم محفظة التأمين

أحمد على – منى عبدالباري:

قال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستطرح الأسبوع الحالي المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون سوق المال.

واستعرض النشار خلال كلمته بمؤتمر “بورتوفوليو إيجيبت” الذي تنظمه جريدة المال اليوم الأحد، استراتيجيات الهيئة لزيادة حجم محفظة التأمين البالغة حاليا 90 مليار جنيه، من خلال تنفيذ استراتيجية الشمول التأميني وضم الطلبة، والمهنيين، وأصحاب العمالة المؤقتة للمنظومة.

وكشف النشار عن مساعي الهيئة حاليا لطرح وثاق تأمينية لمتلقي التمويل متناهي الصغر بقيمة 5000 جنيه للوثيقة الواحدة.