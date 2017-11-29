الرقابة المالية تطالب شمال إفريقيا للاستثمار بتقرير قيمة عادلة للسهم

رجب عزالدين: طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، شركة شمال إفريقيا للإستثمار العقارى، بعمل دراسة قيمة عادلة للسهم . جاء ذلك فى بيان مختصر مرسل للبورصة المصرية دون إبداء أسباب، وأرجأت الهيئة فى أكتوبر الماضى عملية الشطب الاختياري لأسهم الشركة…

رجب عزالدين:

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، شركة شمال إفريقيا للإستثمار العقارى، بعمل دراسة قيمة عادلة للسهم .

جاء ذلك فى بيان مختصر مرسل للبورصة المصرية دون إبداء أسباب، وأرجأت الهيئة فى أكتوبر الماضى عملية الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، وذلك بعد إحالة شكاوي المساهمين بشأن مدي صحة انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، إلي الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة المختصة.

ووافقت عمومية الشركة فى 24 سبتمبر على الشطب الاختياري، وشراء جميع أسهم المساهمين المعترضين على الشطب بسعر 1.20 جم للسهم .

يبلغ رأسمال الشركة 34.12 مليون جنيه، موزعاً على 170.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.

