الرقابة المالية تطالب المتحدة برفع رأسمالها 75 مليون جنيه

مروة عبدالنبى:



طالبت هيئة الرقابة المالية شركة المتحدة للتأمينات العامة بضخ 75 مليون جنيه فى رأسمالها على الأقل مبدئيًا، ورفعها فيما بعد إلى 100 مليون عن طريق المساهمين القائمين أو دخول ملاك جدد، وذلك بعد تآكله بالكامل، علاوة على اتخاذها الأقساط التأمينية من العملاء الجدد، وسدادها فى صورة تعويضات لمن تحقق لهم الخطر للقدامى منهم.



ويبلغ رأسمال «المتحدة للتأمين» 60 مليون جنيه، مدفوع منها النصف ، وكان من المخطط استكماله أوائل العام الجارى.



وقال مصدر مسؤول وثيقة الصلة، إن هيئة الرقابة المالية قامت بتقييد قبول أى عمليات جديدة أو تجديدها بالنسبة لجميع فروع التأمين المرخص للشركات بمزاولتها فيما عدا فرع السيارات الإجبارى، وذلك لحين قيام الشركة بإنهاء إجراءات زيادة رأس المال المدفوع.



وأشار المصدر إلى أن «الرقابة المالية» وجدت نوعين من المخالفات، أولهما مالى تبين من خلاله تآكل رأسمال الشركة بالكامل ووجود عجز فى المخصصات يدور حول 75 مليون جنيه، علاوة على، مخالفات رصدتها إدارات الفحص والتفتيش بالهيئة ما زالت قيد الدراسة، وتحديد العقوبات اللازمة وتطبيقها على «المتحدة للتأمين»، وإزالة تلك المخالفات وآثارها.



وأكد أن «الرقابة المالية» اتخذت قرارًا بعزل اثنين من كبار القيادات من مناصبهم بالشركة، أبرزهم ألكسندر موتسان، العضو المنتدب الذى جاء خلفًا لبسام نخلة الذى جرى عزله أيضًا قبل عام من منصبه بسبب ما وصفته بمخالفات مالية ومطالبتهم بتعيين عضو منتدب جديد مطابق لشروطها.



وأوضح المصدر أن للهيئة حقًا أصيلاً بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين بعزل أى قيادة بشركة التأمين فى حال انحراف الإدارة التنفيذية بها عن تنفيذ التعليمات المنوطة بها لحماية حقوق حملة الوثائق.