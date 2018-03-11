الرقابة المالية تطالب العبور للاستثمار العقارى بدراسة قيمة عادلة للسهم

رجب عزالدينطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة العبور للاستثمار العقارى، بدراسة قيمة عادلة للسهم إثر ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضية.وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إنها أجرت دراسة لتطور سعر تداول السهم، خلال الفترة من 6 سبتمبر 2017 وحتى 5 مارس الجاري، وانتهت إلى ضر

رجب عزالدين

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة العبور للاستثمار العقارى، بدراسة قيمة عادلة للسهم إثر ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضية.

وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إنها أجرت دراسة لتطور سعر تداول السهم، خلال الفترة من 6 سبتمبر 2017 وحتى 5 مارس الجاري، وانتهت إلى ضرروة قيام الشركة بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.

وارتفع سهم الشركة خلال الفترة المذكورة بنسبة 115% تقريبًا من 4.95 جنيه إلى 10.6 جنيه تقريبًا.

يشار إلى أن من صلاحيات الهيئة العامة للرقابة المالية، مطالبة الشركات المدرجة بدراسة قيمة عادلة فى حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بنسبة تزيد على 75% خلال مدة أقصاها ستة أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق.