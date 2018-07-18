الرقابة المالية تضيف مادة جديدة لقواعد إصدار السندات الخضراء

المال- خاص:وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المدن والمباني الخضراء ومشروعات النقل (وسائل النقل بالكهرباء) وذ

المال- خاص:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المدن والمباني الخضراء ومشروعات النقل (وسائل النقل بالكهرباء) وذلك فى إطار استكمال مناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وقال دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إن مجلس الإدارة سيصدر في أعقاب تعديل اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار السندات الخضراء وفقا” لأفضل التطبيقات الدولية فى إطار الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية – وبما يتوافق مع مبادئ إصدار السندات الخضراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لأسواق المال.

ومن أهم القواعد التنظيمية تحديد مفهوم وأنواع السندات الخضراء ومجالات استخدامها في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة والجهات التي يمكن لها إصدار سندات خضراء ومتطلبات إصدارها.

وأبرز تلك القواعد إجراءات تقييم واختيار المشروعات الصديقة للبيئة ومدى توافق تلك المشروعات باشتراطات البيئة النظيفة ومتطلبات الإفصاح للمستثمرين والتقارير الدورية.