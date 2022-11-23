الرقابة المالية: تصويب تعاملات البورصة ببيع ما تم شراؤه والعكس حفاظًا على استقرار السوق

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه، وشراء ما تم بيعه، حفاظاً على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسَني النية.

وأضاف أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول؛ لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات.

جاء حديث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لبحث جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية.

وحضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية.

وعرض الدكتور محمد فريد عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير وتنشيط أداء البورصة، من بينها إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد لتيسير الإجراءات تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي؛ ومنها تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة لتعزيز نمو الشركات من خلال سوق رأس المال وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية.