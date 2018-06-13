الرقابة المالية تصدر قرارًا بتفعيل دورها على تقارير الشركات المقيدة

المال- خاص أصدرت هيئة الرقابة المالية قراراً بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التى نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95لسنة 1992 . وتُـلزم القواعد المذكورة كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير م

المال- خاص

أصدرت هيئة الرقابة المالية قراراً بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التى نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95لسنة 1992 .

وتُـلزم القواعد المذكورة كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة، وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها، وإبلاغ الشركة بملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر فى الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص.

ووفقا لبيان صدر عن الرقابة المالية اليوم فإنه إذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها.

ونقل البيان عن الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية قوله إن هذه التعديلات تأتى فى ضوء ممارسة الهيئة دورها في شأن الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع مظلة الحماية للمتعاملين على أسهم تلك الشركات.