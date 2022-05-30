«الرقابة المالية» تصدر استراتيجيتها الشاملة «2022 - 2026».. تعرف على النص الكامل (مستند)

وضعت هيئة الرقابة المالية استراتيجية 2022-2026) التي حددت أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة.

وركزت الاستراتيجية على 6 محاور، هي تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي فضلا عن تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، وأيضا إدارة المخاطر وبناء نظام للإنذار المبكر علاوة على تطوير البيئة التشريعية و تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات وأيضا تطوير الأسواق.

وعقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال 2022-2026.