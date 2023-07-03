«الرقابة المالية» تشطب صندوق تأمين شركة مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج (مستند)

شطبت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج والملابس، من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة، بالقرار رقم 1554 لسنة 2023.

ومن الجدير بالذكر أن صناديق التأمين الخاصة تلعب دورًا مهمًّا لعلاج مشكلة عدم كفاية معاش التقاعد الذى يتقاضاه العامل بعد بلوغه السن القانونية، وتلك المشكلة تؤرق كثيرًا من الأُسر المصرية، فى ظل تزايد مصروفات المعيشة، ونفقات العلاج الصحى، وزواج الأبناء، وغيرها،

لذا تحل صناديق التأمين الخاصة تلك المشكلة، عبر توفير معاش إضافى، أو مبلغ مكافأة من الصندوق عند بلوغ سن التقاعد،

ويُصرَف بجانب المعاش الخاص بالتأمينات الاجتماعية ليوفر دخلًا مناسبًا للعامل بعد بلوغه سن الستين، وتعتبر صناديق التأمين الخاصة إحدى أدوات الادخار؛ نظرًا لضخامة حجم اشتراكاتها السنوية واستثماراتها التى تضخ فى الاقتصاد القومى.

وهذا نص القرار: