«الرقابة المالية» تشارك في إطلاق أول كيان للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون

شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول كيان مصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCOP، وذلك خلال فعاليات “يوم الحلول” الذي تشرف عليه وزارة التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إطلاق EgyCop كأول كيان يوفر تمويل لمساعدة الشركات في إطار عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر بدون انبعاثات مضرة للبيئة، لتعزيز مشاركة مصر في الجهود العالمية حاليًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني عبر إصدار شهادات مقابل ما تم تخفيضه من انبعاثات وتداولها.

وذكر الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على الجهات ذات الصلة على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لدعم عملية الانتقال الى الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير بيئة ممارسة الأعمال اللازمة لذلك بداية من استصدار الموافقات المطلوبة للتأسيس والترخيص للكيان المالك ل EgyCop وصولا الى استيفاء كافة الموافقات والمتطلبات اللازمة لإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات الكربون ورقة مالية قابلة للتداول.

وتابع الدكتور فريد أن الإعلان عن EgyCop جاء إطلاق أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون على هامش قمة المناخ العالمية في مدينة شرم الشيخ.

وأشار إلي أنهُ في هذا الصدد إلى أهمية العمل على رفع مستويات وعي ومعرفة الشركات بالسوق الجديد والخدمات المقدمة من خلاله وكيفية الوصول إليها والاستفادة منها في خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك سرعة وضع المعايير والضوابط اللازمة لإصدار وتسجيل هذه الشهادات مع ضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية وفق المعايير الدولية في هذا الصدد.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن EgyCOP تعد الأولى من نوعها في السوق المصري، مشيرة إلى أنها تعد مثالا حيا على رؤية رئاسة COP لهذا العام “معًا من أجل التنفيذ” لأنها تمثل خطوة ملموسة إلى الأمام نحو التعاون في تنفيذ الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد عالمنا في مكافحة تغير المناخ.

وقالت “السعيد” إن هناك تكاملا واضحا بين الهدف الرئيسي لـEgyCOP وإطلاق أول سوق أفريقية قطاعي لإصدار وتداول شهادات الكربون خلال يوم التمويل الأسبوع الماضي، حيث إنها تقدم أيضًا أول شركة استثمار مباشر تعمل في أسواق الكربون الطوعية، مشيرة إلى أن هذا التقاطع في العمل والمبادرات بين صانعي السياسات والقطاع الخاص تؤكد التزام مصر باتخاذ خطوات تحويلية نحو العمل المناخي.

يشار إلى أن الكيان المصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCOP سوف يمول مشروعات الشركات المصرية التي تحقق خفض للانبعاثات في مصر وتصدر لها شهادات معتمدة عالميا لموازنة الانبعاثات من مؤسسة الجولد ستاندرد السويسرية.