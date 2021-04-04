بورصة وشركات

الرقابة المالية تسمح لشركات إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات «الشراء بالهامش»

64 شركة حصلت على ترخيص إدارة صناديق الاستثمار
منى عبدالباري 12:50 م, الأحد, 4 أبريل 21 12:50 م, الأحد, 4 أبريل 21

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 أصدر الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية قرارا بالسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية والتي تتم من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية بهدف تعظيم كفاءة سوق المال وتحقيق الشفافية في آليات التعامل بالأنشطة المتخصصة في الأوراق المالية.

64 شركة حصلت على ترخيص إدارة صناديق الاستثمار

وجاء قرار عمران عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد عن بُعد- عبر تطبيق الزووم- صباح اليوم. 

ونقل بيان صادر عن الهيئة اليوم عن عمران قوله، إنه على الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط  إدارة صناديق الاستثمار الالتزام بالتعاقد مع شركات الوساطة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة نشاط الشراء بالهامش للأوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، ومراعاة أن يتضمن التعاقد وسائل تجنب المصالح ومن أهمها مدى جواز تمويل شركات السمسرة التي تُعد من الأشخاص المرتبطة بمدير الاستثمار، بجانب بيان بالضمانات التي يجب أن يحصل عليها مدير الاستثمار من شركات السمسرة الحاصلة على التمويل.

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وشدد رئيس الهيئة على أن يقتصر تمويل شركات السمسرة عند مزاولة عمليات الشراء بالهامش على قائمة الأوراق المالية التي تتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

يشار إلى أن سجلات الهيئة كشفت عن حصول 64 شركة على ترخيص بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، كما أن الرقابة المالية كانت قد سمحت في أوائل الشهر الماضي لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.

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بقلم منى عبدالباري

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