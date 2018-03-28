الرقابة المالية تسمح بتسويق منتجات التأمين فى مناطق التجمعات

مروة عبد النبىسمحت هيئة الرقابة المالية، لأول مرة، بتسويق وبيع وثائق التأمين بمناطق التجمعات، مثل الأندية والنقابات والهيئات، من خلال ترخيص لمزاولة النشاط أسوة بالتأمين المصرفى، الذى تسوق الشركات من خلاله منتجاتها عبر فروع البنوك.وحصلت شركة «اللبنانية السويسرية تكافل» لتأمينات الحياة

مروة عبد النبى

سمحت هيئة الرقابة المالية، لأول مرة، بتسويق وبيع وثائق التأمين بمناطق التجمعات، مثل الأندية والنقابات والهيئات، من خلال ترخيص لمزاولة النشاط أسوة بالتأمين المصرفى، الذى تسوق الشركات من خلاله منتجاتها عبر فروع البنوك.

وحصلت شركة «اللبنانية السويسرية تكافل» لتأمينات الحياة على ترخيص من الهيئة، كأول شركة تأمين، لتسويق وبيع برنامج المعاش التكميلى التكافلى «وعد الاستقرار» من خلال الأندية والنقابات.

وقال محمود حنفى، العضو المنتدب للشركة، إن تسويق المنتجات من خلال مناطق التجمعات سيسهم فى زيادة مبيعات الوثائق، وتوسيع قاعدة العملاء، وارتفاع حصيلة الأقساط، بجانب نشر الوعى التأمينى.

وقال محمد فؤاد فرحات، رئيس إدارة البيع الموازى بالشركة، إن الأسلوب الجديد فى التسويق يتم من خلال تخصيص مكان بالهيئات والأندية والنقابة يتواجد به أفراد من الجهاز التسويقى مهمتهم عرض وبيع الوثائق لأعضاء تلك النقابات والأندية والعاملين بالمصانع بشكل فردى، لا فى صورة عقود جماعية.

وأضاف أن شركته ستسوق منتجات توفر للعميل صرف مبلغ تأمين أو معاش عند سن التقاعد أو صرف مبلغ التأمين عند وقوع خطر الوفاة لأى سبب، طبيعى أو بحادث.

وأشار إلى أن عقود البيع الموازى تتم عبر التفاوض المباشر بين شركة التأمين ومجلس إدارة المكان المراد تغطية أعضائه أو العاملين فيه، وتحديد مكان لشركة التأمين به، وتقوم الأخيرة بتجهيزه وتخصيص عضو جهاز تسويقى تابع لها للقيام بشرح الوثيقة وإقناع العميل بمزايا الوثيقة وتحديد ما يناسبه ثم إصدار الوثيقة له.

وكأولى الخطوات لتفعيل الترخيص الجديد، وقعت الشركة بروتوكولا مع شركة «مصر للغزل والنسيج»، يتيح تسويق وبيع برنامج المعاش التكميلى التكافلى «وعد الاستقرار»، من خلال مكتب لها بالمصنع، يخاطب 16500 عامل، ويوفر صرف مبلغ تأمين قدره 100 ألف جنيه، مضافا لها عائد الاستثمار عند التقاعد، أو فى حالة الوفاة لأى سبب، مقابل قسط زهيد يبدأ من 85 جنيها شهريا.

ولفت فرحات إلى إمكانية صرف مبلغ التأمين عند التقاعد فى صورة دفعات معاش شهرى لمدة 20 سنة ويورث فى حالة وفاته حتى نهاية المدة المقررة أما تغطية العجز الكلى والجزئى، تكون بناء على طلب العميل نفسه وبشروط أخرى.



