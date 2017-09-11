الرقابة المالية تسعى للتكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية

الشاذلى جمعةقالت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى دائما لتحقيق التكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية مثل التأمين والتمويل متناهى الصغر.وأضافت رشاد خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية للتأمين متناهى الصغر، أن الهي

الشاذلى جمعة

قالت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى دائما لتحقيق التكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية مثل التأمين والتمويل متناهى الصغر.

وأضافت رشاد خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية للتأمين متناهى الصغر، أن الهيئة كانت قد أصدرت قرارًا بتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر، كما أتاحت لشركات الوساطة التأمينية وجميعات التمويل متناهى الصغر المشاركة فى تلك المنظومة.

وأضافت أن الهيئة تشجع التمويل والتأمين متناهى الصغر بعد صدور قانون ينظم التمويل متناهى الصغر وقرارات تنظم التأمين متناهى الصغر لتوفير الحماية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.