الرقابة المالية تسعى لتطبيق تأمين إجباري على عملاء التمويل متناهى الصغر

المال- خاص: عقدت هيئة الرقابة المالية حوارا مجتمعيا مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لاطلاعهم على مبادرة الهيئة فى إطلاق مبادرة للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى…

المال- خاص:

عقدت هيئة الرقابة المالية حوارا مجتمعيا مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لاطلاعهم على مبادرة الهيئة فى إطلاق مبادرة للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر فى خطوة لتوسيع شبكة الأمان الأجتماعى، والتشاور معهم فى آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة فى قطاع يمثله 2.4 مليون مصرى بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018.

وتم خلال الحوار مناقشة إمكانية قيام الهيئة بالترتيب لتغطية تامينية جماعية لعملاء التمويل متناهى الصغر ضد خطر الوفاة مقابل قسط تأمينى ثابت بسيط لا يتعدى أربعة جنيهات شهريا، والاستفادة من تجارب بعض شركات التمويل متناهى الصغر وجمعيات رجال الأعمال التى تقدم تغطية التأمين على الحياة لعملائها وتستفيد من قرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذى يتيح إصدار وتوزيع وثائق تامين متناهى الصغر ضد خطر الحياة، الكترونيا عبر شبكة نظم المعلومات من خلال أي من الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئة أ ، ب.

وتحاول الهيئة حاليا التوصل لآلية مع قطاع التمويل متناهي الصغر لإلزام مؤسسات وجهات توفير نشاط التمويل متناهى الصغر بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة – تأمين على الحياة وتمويل متناهى الصغر- فى خطوة واحدة، عبر وضع الضوابط والقرارات التنظيمية التى تضمن التنفيذ السليم للمبادرة.

ورحبت الأستاة منى ذو الفقار رئيس الأتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بالمبادرة وطلبت من الهيئة أن تمتد مبادرة الهيئة لتشمل المظلة التأمينة المقترحة على عملاء التمويل متناهى الصغر لتشمل الوثيقة الجماعية أخطار الوفاة والعجز بأنواعة إضافة إلى خطر الوفاة بحادث بقسط تأمينى بسيط.