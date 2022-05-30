الرقابة المالية تستهدف وصول أرصدة التمويل العقاري إلى 16 مليار جنيه بحلول 2026

كتب : قسم البورصة

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف الوصول بأرصدة التمويل العقاري بحلول عام 2026 إلى حوالي 16 مليار جنيه مقارنة مع 8 مليارات خلال العام الماضي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثنين، أن هناك مستهدفات أيضا للتمويل الاستهلاكي بوصول تمويلاته إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، ونظيره التأجير التمويلي إلى 150 مليار جنيه مقارنة مع 80 مليار جنيه خلال العام ذاته أيضًا.

وتابع عمران أنه فيما يتعلق بمستهدفات التمويل الصغير ومتناهي الصغر فهناك مستهدفات بوصوله أيضا إلى 50 مليار جنيه مقارنة مع 27 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وتعقد الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم مؤتمرًا صحفيًا لإعلان الاستراتيجية الشاملة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال 2022-2026.