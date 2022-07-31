«الرقابة المالية» تستهدف مضاعفة إصدارات سوق المال لتصل إلى 550 مليار جنيه بحلول 2026

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف مضاعفة إجمالي إصدارات سوق المال بحلول ٢٠٢٦ لتصل إلى ٥٥٠ مليار جنيه مقارنة مع ٢٨٠ مليار جنيه خلال ٢٠٢١.

وأوضح خلال الحوار المجتمعي الذي أطلقتهُ الهيئة اليوم لاستراتيجية تطوير سوق المال لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٦، أن الهيئة تسعى إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات.

وتطلق الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد حوارها المجتمعي عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال (2026-2022) ، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت.

بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة وممثلي وسائل الإعلام للمشاركة في النقاش حول مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال للأربع سنوات القادمة ووضع تصور لزيادة حجم السوق ونسبته من الناتج المحلى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).