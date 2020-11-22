بورصة وشركات

الرقابة المالية تستهدف إصدارات صكوك بـ10 مليارات جنيه في 2021

سيد عبدالفضيل: نصل إلى 5.1 مليار جنيه إصدارات صكوك بنهاية 2002
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5:41 م, الأحد, 22 نوفمبر 20 5:41 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

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كشف الدكتور سيد عبدالفضيل، مدير إدارة المركزية للتمويل في الهيئة العامة للرقابة المالية إن الأخيرة تستهدف إصدارات صكوك بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه في عام 2021 المقبل.

وأضاف في كلمته على هامش توقيع نشرة اكتتاب لإصدار الصكوك الأول لشركة ثروة للتصكيك بقيمة 2.5 مليار جنيه، أن الهيئة ستسجل إصدارات صكوك بقيمة 5.1 مليار جنيه بنهاية 2020 الحالي، مقارنة بمستهدفاتها البالغة 5 مليارات جنيه قبل بداية العام ذاته. 

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وأوضح مدير الإدارة المركزية للتمويل في الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك شركتين تسعيان لإصدار صكوك مضاربة ومزارعة خلال الفترة المقبلة. 

الرقابة المالية تجهز لعملية إصدار صكوك جديدة بقيمة 600 مليون جنيه قبل نهاية 2020

وكان المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف أن الهيئة تعمل على إنهاء إجراءات عملية إصدار صكوك جديدة لإحدى الشركات بقيمة تبلغ 600 مليون جنيه.

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وأضاف فى كلمته على هامش توقيع نشرة اكتتاب لإصدار الصكوك الأول لشركة ثروة للتصكيك بقيمة 2.5 مليار جنيه، أن الهيئة تعطى للصكوك أهمية خاصة لقدرتها على تعميق الاقتصاد المصري، إذ قامت بعدة إجراءات من أهمها إنشاء إدارة متخصصة بالصكوك وتعديل قواعد القيد والشطب بالبورصة للسماح بقيد الصكوك فى البورصة، بجانب تعديل معايير المحاسبة.

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