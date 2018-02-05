الرقابة المالية تستعين بالداخلية لتسريع صرف تعويضات ضحايا القطارات

الشاذلى جمعةاستعانت الهيئة العامة للرقابة المالية بجهود وزارة الداخلية في تذليل العقبات لسرعة صرف تعويضات ضحايا حوادث السكك الحديدية .كشف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تتعاون حاليا مع بعض أجهزة وزارة الداخلية للحصول على بعض المستندات الخاصة بضحايا حوادث السكك الحديد

الشاذلى جمعة

استعانت الهيئة العامة للرقابة المالية بجهود وزارة الداخلية في تذليل العقبات لسرعة صرف تعويضات ضحايا حوادث السكك الحديدية .

كشف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تتعاون حاليا مع بعض أجهزة وزارة الداخلية للحصول على بعض المستندات الخاصة بضحايا حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق بهدف الإسراع من عملية صرف التعويضات للمستحقين لافتا إلى أن تأخر استيفاء تلك المستندات هو السبب الرئيسي في تأخر صرف تلك التعويضات للمستحقين .

و أوضح عبد المعطى أنه يتم صرف التعويضات خلال 10 أيام فقط من استيفاء كافة البيانات و المستندات الخاصة بالمستفيد من التعويض حيث تصرف مجمعة تأمين أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية و وحدات مترو الأنفاق 30 ألف جنيه في حالتي الوفاة و العجز الكلى المستديم و جزء من المبلغ في حالة العجز الجزئي المستديم .