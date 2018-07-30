الرقابة المالية تستعرض استراتيجية الخدمات غير المصرفية 2018/22

المال- خاصقال رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران إن مجلس إدارة الهيئة ناقش، اليوم الاثنين، النسخة المنقَّحة من الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، حيث تم الأخذ في الاعتبار العديد من المقترحات التي تمخضت عن الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية والذي تم في أبريل الماضي.

المال- خاص





قال رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران إن مجلس إدارة الهيئة ناقش، اليوم الاثنين، النسخة المنقَّحة من الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، حيث تم الأخذ في الاعتبار العديد من المقترحات التي تمخضت عن الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية والذي تم في أبريل الماضي.

وأشار رئيس الهيئة، في بيان، اليوم، إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الشمول المالي ومساهمة القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل للمشروعات ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر بما يسمح لكل فئات المجتمع، خاصة الفئات من المرأة والشباب، بتحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالي غير المصرفي.

وأوصى المجلس بضرورة وجود برامج زمنية وأهداف محددة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بشكل سنوي؛ للتأكد من تحقيق الأهداف الواردة بها.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس إدارة الهيئة لأهداف الاستراتيجية ومحاورها المختلفة. واتفق المجلس على منح أعضائه المزيد من الوقت لإبداء الرأي النهائي في الاستراتيجية على أن يتم عرضها في صورتها النهائية خلال الاجتماع المقبل للمجلس ليتم إعلانها بصورة نهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.