الرقابة المالية تستثنى دى انفيستمنتس من تقديم عروض شراء 3 شركات مدرجة

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثناء شركة " اديبتو ايه دى انفيستمنتس اس بى سى" من تقديم عرض شراء إجبارى على عدد 361.2 مليون سهم بنسبة 90.317 % من أسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية.وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن هذا الاستثناء جاء وفقا للفقرة " ز" من ال

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثناء شركة ” اديبتو ايه دى انفيستمنتس اس بى سى” من تقديم عرض شراء إجبارى على عدد 361.2 مليون سهم بنسبة 90.317 % من أسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية.

وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن هذا الاستثناء جاء وفقا للفقرة ” ز” من المادة 356 من احكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 وموافقة لجنة عروض الشراء بالهيئة.

فى سياق متصل وافقت الهيئة على استثناء نفس الشركة من تقديم عرض شراء اجبارى على عدد 256 مليون سهم بنسبة 53.459 % من أسهم شركة القاهرة للدواجن.

كما وافقت على استثنائها من تقديم عرض شراء 45.8 مليون سهم بنسبة 91.504 % من أسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.