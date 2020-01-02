الرقابة المالية تستبعد 6 مرشحين من انتخابات عضوية مصر للمقاصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استبعاد بعض المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وأشارت الهيئة في بيان منشور على شاشة التداول، استبعاد ياسر محمد خليل المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة من ذوي الخبرة ممن يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب لعدم استيفائه للبند ج من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014، بجانب البند ب من المادة الخامسة من نفس القرار.

واكدت الهيئة فى البيان : فى ضوء الثابت من أوراق الترشح المقدمة منه، والثابت بها أنه يشغل وظيفة عضو منتدب تنفيذي بشركة حورس لتداول الأوراق المالية وهي شركة من الشركات المساهمة في شركة مصر المقاصة.

و استبعدت الهيئة صفوت عبد المنعم المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب لعدم استيفائه لمعايير وشروط الترشح المتطلبة قانونا، وذلك في ضوء ما تبين من خلال الفحص من كونه يشغل وظيفة مدير فرع لدى شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية من تاريخ 2 مايو 2017 وحتى تاريخه، وهي من الشركات المساهمة في شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

استبعاد محسن عادل ومدحت نافع وياشر راشد

واستبعدت الهيئة أيضاً كلا من محسن عادل حلمي وأشرف إسماعيل ومدحت نافع وياسر محمود راشد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب، فقد انتهى الرأى إلى استيفائهم لمعايير وشروط الترشح، إلا أنه تم استبعادهم من خوض الانتخابات نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 124 لسنة 2014 الصادر بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. محسن عادل

وفي ضوء أن الإعلان الصادر عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بشأن الدعوة لإجراء انتخابات قد تضمن تطبيق أحكام القرار المشار إليه في هذه الانتخابات التكميلية وهو مايوجب ترشيح سيدة على منصب العضو المنتدب من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالشركة.

قبول ترشح خالد عبدالرحمن ولميس نجم وقربهما من الفوز بالتزكية

ووفقًا للبيان فقد وافقت اللجنة على قبول أوراق ترشح كل من، خالد عبد الرحمن محمد المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالشركة ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب.

وقبلت الهيئة أوراق ترشح لميس على محمد مرشحه على منصب عضوية مجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالشركة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب. رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية

وذكرت الهيئة أن مجلس الإدارة وافق على عرض قائمة المرشحين على الجمعية العامة للشركة لاختيار عضوين من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالشركة لاستكمال عضوية مجلس الإدارة.

وأوضحت الرقابة أن لجنة التظلمات المشكلة بموجب قرار الهيئة رقم 1542 لسنة 2019 بشأن فحص تظلمات ذوي الشأن من إجراءات الترشح ونتيجة تلك الانتخابات ستنهي أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم آخر تظلم واستيفاء أوراقه، كما لا تلتفت اللجنة لأي تظلمات تقدم بعد مرور 5 أيام عمل من تاريخ الأخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.