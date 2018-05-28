الرقابة المالية تستبعد حشمت والعزب وفتح الله من انتخابات مصر المقاصة

المال- خاص وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، على قائمة المرشحين لمقاعد انتخابات مجلس إدارة شركة مصر المقاصة والإيداع المركزي، باستثناء كل من سامح العزب ومحمد فتح الله، وشريف حشمت. كما ألزم مجلس إدارة الهيئة كلا من شركة…

المال- خاص





وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، على قائمة المرشحين لمقاعد انتخابات مجلس إدارة شركة مصر المقاصة والإيداع المركزي، باستثناء كل من سامح العزب ومحمد فتح الله، وشريف حشمت.

كما ألزم مجلس إدارة الهيئة كلا من شركة HC القابضة وشركة أصول القابضة بالتعهد بعدم الجمع بين ممثل اى منهم بالبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي، وفقا لبيان صدر عن الهيئة اليوم.

وكان محمد فتح الله قد تقدّم للانتخابات الحالية للمنافسة على أحد مقاعد السمسرة باعتباره ممثلا عن شركة الشروق للوساطة، ويتولى حاليًّا منصب العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، كما انضمّ شريف حشمت للانتخابات لاقتناص مقعد أمناء الحفظ، باعتباره ممثلًا لشركة حلوان المالية، رغم توليه الإدارة التنفيذية لشركة أرقام المالية حاليًّا.

كانت “المال” قد نشرت، اليوم، اتجاه شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، إلى تأجيل انتخابات عضوية مجلس الإدارة 10 أيام، إلى الأسبوع الثانى من يوليو المقبل.

وكانت الشركة تسعى لإجراء الانتخابات فى 2 يوليو المقبل، ومن المفترض أن يضم المجلس 3 ممثلين لشركات السمسرة، ومثلهم لأمناء الحفظ، ومقعدين لذوى الخبرة، ورئيسًا وعضوًا منتدبًا.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية بين المرشحين، ويتنافس على مقاعد السمسرة محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد، ومصطفى فوزى، وهانى حمدى، وطارق أباظه، ومحمد فاروق مسعود، ورفيق مطر، وأحمد أبو حسين، فيما يترشح على مقاعد أمناء الحفظ ، ووائل وجيه، وأيمن صبرى، وياسر زعزع، وعمرو الجناينى، ونضال عصر.

وعلى مقعد الرئيس، اللواء محمد عبد السلام الرئيس الحالى، وأشرف الضبع، فيما تم حسم مقعد العضو المنتدب لطارق عبد البارى، بعد تقدمه منفردًا للانتخابات، وعلى مقعدى ذوى الخبرة ترشح أحمد سعد، والخبيرة المصرفية لميس نجم، وعمرو بهاء، ومحمد.