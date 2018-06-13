الرقابة المالية ترفض عرض استحواذ كليوباترا على مستشفى النزهة

رجب عزالدين رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة مستشفى كليوباترا لشراء عدد 7.2 مليون سهم تمثل نسبة 100 % من أسهم رأس مال شركة مستشفى النزهة. وقالت الهيئة في بيان للبورصة المصرية إنها درست وفحصت عرض الشراء والمستندات المرفقة به في ضوء المادتين 327/هـ، و338 من اللائ

رجب عزالدين

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة مستشفى كليوباترا لشراء عدد 7.2 مليون سهم تمثل نسبة 100 % من أسهم رأس مال شركة مستشفى النزهة.

وقالت الهيئة في بيان للبورصة المصرية إنها درست وفحصت عرض الشراء والمستندات المرفقة به في ضوء المادتين 327/هـ، و338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ومراعاة لمصالح الشركة المستهدفة بالعرض وعدم المساس بأى منها وممارسة أنشطتها، وانتهت الدراسة إلى عدم قبول عرض الشراء.

واستلمت الرقابة المالية فى 21 يناير الماضى مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة مستشفى كليوباترا بسعر العرض المقدم 90 جنيها للسهم الواحد.

ويبلغ رأسمال مستشفى النزهة 43.2 مليون جنيه، موزع على 7.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 6 جنيهات للسهم الواحد.