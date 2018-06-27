الرقابة المالية ترفض دراسة القيمة العادلة لسهم النصر للحاصلات

منى عبدالباريرفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، دراسة القيمة العادلة لسهم شركة النصر للحاصلات الزراعية، وطالبتها بإعداد دراسة أخرى من مستشار مالي آخر.وقالت الهيئة، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم: "إن دراسة القيمة العادلة التي تم تلقيها يوم 24 يونيو الماضي، جاءت غير متفقة

منى عبدالباري

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، دراسة القيمة العادلة لسهم شركة النصر للحاصلات الزراعية، وطالبتها بإعداد دراسة أخرى من مستشار مالي آخر.

وقالت الهيئة، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم: “إن دراسة القيمة العادلة التي تم تلقيها يوم 24 يونيو الماضي، جاءت غير متفقة مع معايير التقييم المالي للمنشآت، وكذلك معايير التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة”.

كانت الهيئة، طالبت شركة النصر 23 مايو 2018، بدراسة قيمة عادلة لسهم الشركة استنادا لنص المادة (34 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وتقوم “النصر للحاصلات الزراعية” بإنتاج وتصدير جميع الخضروات الورقية المجففة، ونتيجة الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية، والتي انعكست على الملاءة المادية للشركة توقفت عن العمل 3 سنوات، نتيجة تراكم مديونيات عليها، وتكبدها خسائر.

كانت “المال” نشرت سابقًا، أن الشركة تنتظر قرار مركز تحديث الصناعة فيما يتعلق بطلبها تمويل قيمته 20 مليون جنيه، توجه لإعادة تشغيل مصنعها ببني سويف، فيما يتوقع أن يصدر المركز قراره الأسبوع المقبل باجتماعه المقبل.

وقال مصدر بالنصر للحاصلات الزراعية، إن الشركة أجرت اجتماعًا مؤخرًا مع إدارة التمويل بالمركز لتوضيح موقفها المالي، وأسباب تعثر المصنع وتوقفه، داعمة ذلك بالمستندات، وتم عقد اجتماعًا مع شركة يونيون كابيتال التي تقوم بدراسة الشركة على كافة الأصعدة لتحديد القرار التمويلي.

ومصنع بني سويف الذي تستهدف شركة “النصر” إعادة تشغيله من خلال التمويل المطلوب تم افتتاحه عام 2012، وبدأ إنتاجه 2015، وقام بتصدير جزء من الإنتاج إلى ألمانيا، وهولندا، ثم توقف لعدم وجود سيولة تشغيلية.

ووفقا لبيان أرسلته شركة النصر للبورصة المصرية الأحد الماضي فإنها في “حالة استقرار حاليا بعد التسوية مع بنك الإسكندرية وسداد القرض المستحق للبنك بالكامل والبالغ قيمته 13.615 مليون جنيه”.