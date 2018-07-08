الرقابة المالية ترفض تظلم الضبع على عدم فوزه بالتزكية برئاسة المقاصة

المال- خاصأعلنت هيئة الرقابة المالية، الأحد، رفض تظلم المرشح لرئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أشرف الضبع، بخصوص عدم إعلان فوزه بالتزكية. وبحسب بيان، عقدت لجنة فحص التظلمات بهيئة الرقابة المالية للنظر في التظلم المقدم من الدكتور أشرف محمود إبراهيم ال

المال- خاص



أعلنت هيئة الرقابة المالية، الأحد، رفض تظلم المرشح لرئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أشرف الضبع، بخصوص عدم إعلان فوزه بالتزكية.

وبحسب بيان، عقدت لجنة فحص التظلمات بهيئة الرقابة المالية للنظر في التظلم المقدم من الدكتور أشرف محمود إبراهيم الضبع بتاريخ 5 يوليو الجاري من قرار الهيئة واللجنة المشرفة على انتخابات شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بعدم الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 46959 لسنة 72ق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكذا التظلم من عدم إعلان فوزه بالتزكية على منصب رئيس مجلس الإدارة.







وأصدرت اللجنة اليوم الأحد قرارين الأول : قبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع بالآتي:







أولاً: استبعاد المرشح محمد سليمان عبد السلام من قائمة المرشحين لانتخابات رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 46959 لسنة 72ق.







ثانيًا: رفض التظلم المقدم من الدكتور أشرف محمود إبراهيم محمد الضبع، المرشح لرئاسة مجلس إدارة شركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزي.







و كشفت اللجنة في بيان صدر عن الهيئة اليوم أسباب رفضها للتظلم

وأوضحت أن نصوص النظام الأساسي لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي قد عهد للجمعية العامة الاختصاص قانوناً بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، حسبما ورد صراحة في المادة (18) من النظام الأساسي التي تنص على: “ثالثًا: تتولى الجمعية العامة للشركة ما يلي:-1 ] انتخاب مرشح واحد من قائمة المرشحين لرئاسة الشركة”.







وهو الأمر الذي دعا الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تكليف مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدعوة الجمعية العامة لأعمال شئونها لاختيار رئيس مجلس إدارة الشركة.







وكانت أروقة انتخابات شركة مصر المقاصة التي عٌقدت في الثاني من الشهر الجاري شهدت اعتراضات قوية من الضبع على عدم فوزه بمنصب رئيس الشركة بالتزكية، وذلك عقب إعلان لجنة الانتخابات تأجيل انتخابات مجلس الإدارة، عقب إعلان استبعاد اللواء محمد عبدالسلام الرئيس الحالي للشركة من السباق الانتخابي.









