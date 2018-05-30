الرقابة المالية ترفض تظلم إيقاف شركة الخليجية عن مزاولة النشاط

رجب عزالدينرفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، الطلب المقدم من شركة الخليجية لتداول الأوراق المالية، بشأن وقف مزاولة النشاط.وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن لجنة التظلمات قررت قبول تظلم الشركة شكلاً ورفضه موضوعاً، وسيتم تفعيل قرار وقف الشركة لمدة ثلاثين يو

رجب عزالدين

رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، الطلب المقدم من شركة الخليجية لتداول الأوراق المالية، بشأن وقف مزاولة النشاط.

وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن لجنة التظلمات قررت قبول تظلم الشركة شكلاً ورفضه موضوعاً، وسيتم تفعيل قرار وقف الشركة لمدة ثلاثين يومًا تبدأ من يوم 31 مايو وحتى 29 يونيو 2018.

وأوقف مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شركة الخليجية لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذارين المؤرخين 8 يونيو و2 يوليو 2017.