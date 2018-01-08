الرقابة المالية تدرس نموذج إفصاح زيادة رأسمال الكابلات الكهربائية

رجب عزالدين قالت هيئة الرقابة المالية -اليوم الإثنين- إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال المصدر لشركة الكابلات الكهربائية، وجارٍ دراسته وفحصه. ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 31 ديسمبر الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 547.2 مليون جنيه إلى 711.4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 164.1 مليون جنيه،

رجب عزالدين

قالت هيئة الرقابة المالية -اليوم الإثنين- إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال المصدر لشركة الكابلات الكهربائية، وجارٍ دراسته وفحصه.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 31 ديسمبر الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 547.2 مليون جنيه إلى 711.4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 164.1 مليون جنيه، موزعاً على 164.1 سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد.

وأرجعت الشركة سبب زيادة رأس المال إلى سداد جزء من التزاماتها لدى البنوك وخفض تكلفة التمويل، ومن المقرر تخصيص الزيادة لقدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال، على أن يتم سدادها نقدًا.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 547.27 مليون جنيه، موزعًا على 521.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 14.24 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 18.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

وقالت شركة “بايونيرز القابضة”، فى ديسمبر الماضى، إنها تستهدف تصدير 25% من مبيعات شركة الكابلات الكهربائية، خلال 2 إلى 3 سنوات المقبلة، لتجنب خسائر فروق العملة، وتمتلك بايونيرز القابضة 11.31% من أسهم الكابلات الكهربائية.